Demokrasi böyle yürür mü?

Cervantes’in ünlü roman kahramanı Don Kişot’un…

Kendi gibi:

Zayıf…

Kendi gibi:

Çelimsiz atı Rocinante:

Yemek yemediği için bir kemik yığınına dönüştüğünden şikâyet ederken…

Seyisi…

Yardımcısı…

Silâhtarı Sanço Panza:

Alın terinin, emeğinin, kahraman Şövalye tarafından sömürülmesine isyan ediyor:

“Emeğimin karşılığının dayakla, açlıkla ve boş vaatlerle ödenmesine daha fazla tahammül edemeyeceğim” mealinde bir şeyler söyledikten sonra…

Maaşının nakit parayla ödenmesini istiyordu…

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Don Kişot, Panza’nın maaşını neden nakit ödemeyeceğini, eski şövalyeleri örnek göstererek açıklıyordu:

“Onların silâhtarları da maaş almadı, hepsi boğaz tokluğuna çalıştılar…”.

Ve sonra…

Asrın lideri gibi şöyle diyordu:

“Bu mübarek savaşımız sonunda ilk fethettiğimiz krallığın başına seni atayacak, Marki unvanı ile taçlandıracağım…”.

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Sanço Panza, bu vaatlere kanmayınca Soylu Şövalye kızıyor…

Silâhtarının da diğer ayaktakımından hiçbir farkı olmadığını haykırıyordu…

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Yaaa…

İşte böyle…

Don Kişot beygire biniyordu…

Bugünküler 300 kişilik jete…

Ama…

Kafa aynı…

Ne var ki…

Sanço Panza bugünkü uyuyanların yanında çok daha:

Uyanıktı…

Doğru tercih lütfen

Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. ve 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan; normal zamanına 1 ay kala aldığı seçim kararını şu sözlerle açıkladı:

“Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli seçimlerinin, 14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladım.”.

★

Bence doğru cümle şu olmalıydı:

“Anayasamızın 116’ncı maddesinin verdiği yetkiyle, Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli seçimlerinin zamanından önce yapılması kararını imzaladım. YSK’nın seçimleri 14 Mayıs’ta yapabileceğini umuyorum.”.

★

AKP Genel Başkanı neden:

“Zamanından önce” demek yerine:

“Yenilemesi” demiş olabilir?..

★

Niyetinin ne olduğunu bilemem…

Ancak…

Şundan eminim:

ve 13. dönemlerde 2 dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yapan Erdoğan…

Bu seçimlere:

CB adayı olarak katılamaz…

★

Katılırsa ne olur?..

2 dönem üst üste cumhurbaşkanlığı yapan bir kişinin…

Anayasayı ihlal ederek katıldığı seçimlerden sonra ne olacağını söylemeye:

Utanırım…

Hicap duyarım…

İsyankâr bir muteriz olurum…

Hakaret serbest

Akşener’i eleştirdim çünkü:

“Adayımız kazanacak biri olacak” demek…

Tertemiz…

Dürüst…

Kariyer sahibi…

Devlet deneyimi olan…

Ve…

İYİ Parti’yi Meclis’e taşıyan…

Ama…

“Kazanamaz” dedikten sonra…

Kılıçdaroğlu ile aynı masada oturmak bile:

CHP’li seçmene hakaretti…

★

Bu kısacık yazı…

Akşener’le ilgili…

Seçimlere kadar yazdığım son yazıdır…

Aksi olursa:

Bana hakaret serbest…

Kazanıyor

Adamın biri akşam üzerine doğru…

Bakkaldan pirinç satın almak istemiş…

Bakkal:

“Ben bugün siftah yaptım, yandaki komşum ise yapmadı ondan al” demiş…

Bu kıssayı çocukluğumda…

Büyüklerim anlatırdı…

★

Günümüzde…

O günün ticari ahlâkı değil…

Fıkrada anlattığım Güney Koreli kafası:

Kazanıyor…

Din istismarı

Kılıçdaroğlu dün Cuma namazı çıkışında muhalif muvafık tüm gazetecilerin sorularına muhatap olarak, halkın tamamının cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi.

Ama…

Kara vicdanlı gazeteci yığını sözleşmiş gibi çemkirdi:

“Din istismarı…”.

Bi güldüm bi güldüm…

Neden mi?

Bu saçma iddianın sahipleri…

20 yıldır:

Din istismarı yapıyorlar da ondan…

Hatırlatma

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın sosyal yaşam tarzları…

Ve inançları:

Birbirine 180 derece zıttı…

★

Çakmak, 5 vakit abdestinde namazındaydı…

İnancı gereği:

Atatürk’ün içkili masalarına oturmazdı…

Ama…

Büyük insan Atatürk…

15 yıl işte o inançlı genelkurmay başkanıyla çalıştı…

★

Çünkü Atatürk inançlı insanlara saygılıydı…

Onun kavgası…

Onun mücadelesi:

Allah’la…

Kuran’la…

Ve Peygamberle:

Halkı aldatan:

Sahte Müslümanlarla idi…

Felâk

“Çok lâfta yalan, çok malda haram vardır” diyen atamız:

Para kazanamamış…

Güzel konuşamayan…

Kıskanç biri olabilir mi?.. Yani… Felâk Suresinde anlatıldığı gibi:

“Ve min şerri hâsidin izâ hased” mi?..

Bitmiş

Nagehan Alçı dedi ki:

“Osman Kavala gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren, militarist söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam.

Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam.”

Ciğere en çabuk ulaşan kedi:

Burnu en iyi koku alandır…

Belli ki Erdoğan bitmiş…

Ve min şerri

İnsanî gelişmişliğini tamamlamamış toplumlarda halkın çoğunluğu bilir ki:

“İyi insan kesinlikle çok başarılıdır” sözü ne kadar uyduruksa…

“Her başarılı kişi mutlaka iyi insandır” iddiası da o kadar uyduruktur…

★

Ve tabii ki:

Her başarılı kişi kötü insan olmayacağı gibi…

Her iyi insan da başarısız olmaz…

★

Çok temiz, dürüst zenginler olabileceği gibi:

Kirli siyasetçi ve bürokratla el ele verip:

Devletin hazinesini soyan ahlâksız zenginler de vardır…

★

Temiz ahlâklı…

Vicdan sahibi…

Dürüst fakir olabileceği gibi:

★

Ahlâksız…

Vicdansız…

Acımasız…

Irz düşmanı fakir de çoktur…

Günümüzde rekabet

Bir Türk ile bir Güney Koreli safariye çıktılar…

Her ikisi de son teknolojik silâhları da birbirlerine nazire yapmak için yanlarına almışlardı…

Derken uzakta bir aslan göründü…

Türk, lazer tüfeğini doğrulttu…

Aslana ateş etti…

Ama…

İsabet ettiremedi…

★

Güney Koreli, uydudan yönlendirmeli tüfeğini doğrultup ateş etti…

O da vuramadı…

Bu ikisini fark eden aslan üzerlerine doğru yürümeye başladı…

★

Türk:

“Aslandan hızlı koşamam ya” dedi oraya yığıldı…

Güney Koreli botlarını çıkardı…

Spor ayakkabılarını giymeye başladı…

Türk sordu:

“Ne o, aslandan hızlı mı koşacaksın yani?..”.

“Yoo” dedi Güney Koreli, “senden hızlı koşsam yeter…”.