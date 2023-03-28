Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Demiroğlu Bilim Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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