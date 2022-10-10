Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alıyor

Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim üyesi gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Demiroğlu Bilim Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür

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