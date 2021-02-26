Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 5 öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen Personel Daire Başkanlığına yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…