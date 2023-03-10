Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alıyor
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alıyor

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi akademik personel alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Demiroğlu Bilim Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 21.03.2023

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