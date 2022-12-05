Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
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Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Demiroğlu Bilim Üniversitesi ‘ne öğretim üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Demiroğlu Bilim Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.-

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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Demiroğlu Bilim Üniversitesi 9 öğretim üyesi alacak
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