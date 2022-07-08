‘Demir Yumruk’ operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü daha tutuklandı. Daha önce aralarında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgünün bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturmada toplam tutuklu sayısı 29 oldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir- çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik ‘Demir Yumruk’ operasyonu düzenledi.

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi. 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil’in de aralarında olduğu 15 şüpheli, 4 Temmuz’da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç örgütüne üye olmak’ suçlarından tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 Temmuz’da adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz ile Mustafa Kırsaç, Reşat Somtaş, Soner Eryılmaz, ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından, diğer şüpheliler Ahmet Kurtuluş, Ahmet Nayansak, Hulusi Belgü, İhsan Göymen, Muzaffer İzgi ve Yılmaz Altunbudak ise ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak’ suçlarından tutuklandı. Hakimlik, 32 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

14 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

7 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulan 139 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Burada cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 69’u adli kontrol talebiyle, 70’i ise tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü ‘kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ile ‘suç örgütüne kurma ve üye olmak’ suçlarından tutuklanırken, 125’i ise çeşitli adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz ve Hulusi Belgün’ün de bulunduğu toplam 29 kişi tutuklanmış oldu. (DHA)