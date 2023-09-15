Demir-çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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Demir-çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İskederun Organize Sanayi Bölgesi’nde bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Güleç’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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