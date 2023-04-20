Yine bir geri dönüş klasiği geldi Fenerbahçe’den… İlk yarıda hayli bozuk bir takım vardı sahada. İlk atak 32. dakikada gelirken Rossi garanti gol pasını dışarı attı. Fenerbahçe’de Oosterwolde adında bir sol bek var! Asla Fenerbahçe’de oynayamaz.

İlk yarıdaki hüsran Fenerbahçe’nin karşısında Başakşehir daha derli topluydu. Sahaya iyi yayılan, kendi yarı alanını iyi parselleyip rakibe oyunculara oynayacak alan bırakmayan Başakşehir pres de yaptı.

Kanarya’nın yediği golde Samet’in hatası büyüktü. Jesus Hoca ısrarcı Samet’te ama bu maçta da olduğu gibi uzun süredir çok hata ile oynuyor tecrübeli stoper. Jesus’un bence başka bir yanlışı da Arda’yı forvet arkası yerine sağ açıkta oynatması. Bu durum Arda’nın ilk yarıda sahada kaybolmasına sebep oldu ve ikinci yarı başlarken de sanki genç yıldız kötü oynuyormuş oyundan alındı. Jesus kendi hatasını da anlayamamış!

İkinci yarıya Emre, Pedro, Alioski değişiklikleriyle daha hareketli başladı Fenerbahçe. 70. dakikadan sonra 10 kişi oynayan Başakşehir karşısında Fenerbahçeli oyuncular sanki şampiyonlukta iddialı değil gibi koşuşturdular sahada. Tüm bunlara rağmen 88 ve 90+3. dakikalarda Pedro’nun iki golü galibiyeti getirdi Fenerbahçe’ye. Yine bir geri dönüş adeta deja vu yaşadı, yaşattı Fenerbahçe.