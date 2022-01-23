Değişiklikler kötü etkiledi

Sivasspor deplasmanında Fenerbahçe’nin sahaya çıkan 11’inde belki de bu sezon ilk kez tüm oyuncular gerçek mevkilerinde sahadaydı. Sağ tarafta Nazım ve Osayi, sol kanatta Novak ile Valencia, adeta Fenerbahçe hücumlarını şekillendiren isimlerdi. Orta sahanın göbeğindeki Zajc ve Crespo gibi hem savunma hem hücum yönü olan ikiliyi tercih eden İsmail Kartal, ilk yarıda takımdan istediği her şeyi sahada gördü. İkinci ve üçüncü bölgede yapılan preslerle Sivas’ı uzun topa mahkûm bırakan Fenerbahçe’nin yüksek temposu da göze hoş gelen futbolu yanında getirdi.

İkinci yarılarda Fenerbahçe’de sebebi ne olursa olsun yapılan değişiklikler takımın oyun ritmini, akordunu bozuyor. Sivasspor Fenerbahçe’nin bu halini iyi yakaladı ve oyunun hâkimiyetini eline geçirdi. Sezonun en büyük hayal kırıklığı olan Pelkas ezdiği toplarla belki de takımı galibiyetten etti.

Berke, kafasının üstünden geçen topları içeri almaya devam ediyor. Demek ki kimse bu çocuğa yediği gollerle ilgili bir ekstra çalışmalar yaptırmıyor.

İsmail Hoca, takımın temposunu artırmak için bir an evvel kolları sıvamalı. Sonuç olarak takım iyi gider ve ligi iyi yerde bitirirse İsmail Hoca belki seneye de bu takımın başında temelli kalır.