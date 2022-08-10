Değer miydi be teğmenim?!.

Bu arkadaş için 2011’de, kumpas davalarının en fırtınalı bölümünde “Teğmen Çiğiltepe” başlığı ile yazdığım yazıdan bir bölümü paylaşayım önce:

“O kadar zayıf, o denli narin görünüyordu ki, sanki tutmaya kalksanız kırılacak gibiydi…



Tam 30 aydır Silivri’deydi… Tutuklanmasından 29 ay sonra, cep telefonuna emniyet müdürlüğünde birileri tarafından “yanlışlıkla!” 139 terör örgütü üyesinin telefon numaralarının yüklendiği bizzat emniyet tarafından itiraf edilmişti!..

-Ama o hala tutukluydu!..

Kara Pilot Teğmen Mehmet Ali Çelebi, 18 Şubat Cuma günü Silivri Mahkemesi’nde söz istedi, kürsüye geldi.. O narin, o tutmaya kalksanız kırılıverecekmiş hissi veren gencecik adam, başına örülmeye çalışılan “dijital pusu”yu tek tek, belgeleriyle anlattıktan sonra konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

-11 Şubat 2011 saat 20.45’te düşmanın sinsi savaş silahı olan bazı kanallardan mahkeme kapılarının komutanlarımın üzerine kilitlendiğini duydum ve üzüntüyle izledim. Hakaret olarak kabul ediyorum.. Sebep kaçma şüphesi.. Siz Mustafa Kemal’in askerlerinin cepheden kaçtığını gördünüz mü?. Komutanlarım sınırları açsanız, çekip gitmezler. Onları Hizbullahçı mı zannettiniz…

Buradan Türk milletine, Genelkurmay Başkanı nezdinde tüm komutanlarıma ve silah arkadaşlarıma sesleniyorum: İçiniz rahat olsun. Biliyoruz ki bu bir savaştır. Savaşta asker yaralanır, asker esir düşer, asker ölür. Bunların bilincindeyiz. Biz Türk subayıyız. Bizim için hak yok vazife vardır. Merak etmeyin; burası bize zindan değil ÇİĞİLTEPE’dir… Onuru karşısında yaşamını hakir gören Albay Reşat Çiğiltepe’nin vazife anlayışıyla buradayız. Mustafa Kemal’in, “Size ölmeyi emrediyorum!” emri bizler için halen geçerlidir. Ve sonsuza kadar geçerli olacaktır.

Endişe duymayın; Teğmen Çelebi’yi geçemeyenler onu yetiştiren komutanlarına ne yapabilir!. Cephede bir Mehmet vardı. Şimdi 150 Mehmet var. Cephe şimdi daha da güçlü…

Şimdilik bu saldırıya 3 günlük açlık greviyle karşılık veriyorum. Bu bir kaçış değil, komutanlarımın ve silah arkadaşlarımın sinsice tuzağa düşürülmesine tepkidir, hukuksuzluğu reddediştir, ülkemin uçuruma sürüklendiğinin işaret fişeğidir.. Ve bu şartlarda sizden tahliye talep etmem, benim için vatana ihanetle eşdeğerdir. Mevzubahis vatansa bundan gayrı kalan her şey teferruattır…

Şimdi kapıları kapatın!. Yüzümüzü ışığa doğru uzatacağız… Giyotin inecek.. Tekrar uzatacağız.. İnecek.. Uzatacağız.. Kesmeyecek.. Kazanacağız!.”

Mahkeme arasında sevgili Balbay ve Tuncay Özkan’la görüşürken, az önce sanık kürsüsünde o “dev konuşmayı” yapan gencecik teğmenin bana doğru geldiğini gördüm. Saygıyla uzattı elini, “Doğruları yazdığınız için minnettarız..” diye başladı.. Boğazımın düğümlendiğini hissettim, elimi kaldırıp sözünü kestim ve yalnızca o üç sözcüğü söyledim:



-Vatan size minnettardır…

Bir yaprak gibi savrulmak!

Sonrasında, hepinizin de bildiği üzere o iğrenç kumpaslar çöktü…

O kumpasların yaratıcılarından olan bazı soysuz savcılar, gazeteci müsveddeleri, akademisyen artıkları soluğu yurtdışında aldı! Silivri’de, Hasdal’da, Ankara’da tutsak alınan yurtseverler özgürlüklerine kavuştu. Teğmen Çelebi’de onlardan biriydi…

Sonrasında, bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti ile 2018’de İzmir’den milletvekili seçildi… Yıllar birbirini kovaladı; kamuoyuna tanıtılmasında benim de payım olan bu genç teğmen partisinden istifa edip, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi’ne katıldı… İstifa gerekçesi tutarlı geldiği için hak verdiğimi söylemeliyim; CHP ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan kişilerin milletvekili yapılması, Atatürkçü vekillerin partiden uzaklaştırılması benim de incindiğim, canımın sıkıldığı konulardı…

Ancak teğmen Çelebi orada da durmadı, istifa etti, millete bağımsız vekil olarak hizmet edeceğini açıkladı… Ama öyle olmadı; bir zamanların gözünü budaktan sakınmayan teğmeni, mesajlarında başka diyarlara doğru savrulmanın işaretlerini vermeye başladı…

-Sonunda bugünlere kadar geldik…

Benim için yok hükmündedir!

Bu arkadaş, önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı.

–Cumhur İttifakı altılı masadan daha tutarlı!

Büyük tepki alınca, bu kez şu mesajla çıktı ortaya:

– Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!

Orada da durmadı; Saray’a övgüler düzdüğü şu tweeti paylaştı:

–Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 15 Temmuz’da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye’nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik…

Gidişat iyice belirginleşmişti artık; Gezi Direnişi sırasında başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014’te yaşama veda eden Berkin Elvan için şöyle bir mesaj paylaşmıştı bu arkadaş:

–Berkin Elvan ölümsüzdür. Bir yıl da geçse, bin yıl da geçse onun adı bu topraklarda yankılanacak…

Önce bu mesajı sildi. Ardından yıllar boyunca iktidar partisi, küçük ortağı ve gerici çevrelerle ilgili paylaştığı 5 bin civarında tweeti de sildi! Neler vardı peki bu mesajlarda? Birkaç örnek paylaşayım:

Çelebi’nin sildiği tweetler arasında geçen sene Ayasofya’da yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmekle suçlanan imam Mustafa Demirkan’a tepki gösterdiği paylaşımı da var mesela! Çelebi’nin “Kurtardığı vatanda, kurduğu diyanetten maaş alıp Atatürk’e lanet okuyan cahil adam! Bilmez misin verdiği Milli Mücadele ile ezanlar yankılanır bu diyarlarda” mesajı o tarihlerde birçok habere konu olmuştu.

Kadir Mısıroğlu, aleyhinde bir video, Süleyman Soylu aleyhine mesajlar da mevcuttu örneğin! Bunlara benzer binlerce mesaj, buraya sığmaz tabii! Yeni bir hayata geçiş öncesinde önemli bir işlem gerçekleştirmiş bu arkadaş neresinden baksanız…

Şimdiii, bu arkadaşın kamuoyunun tanımasında payım olduğu için şu sözleri söylemeye de hakkım var zannımca:

– Bu kadar uğraşıya ne gerek vardı teğmenim. O günlerde söyleyeceğin “Hay allah, yanlış pencereden bakmışım” cümlesiyle şöyle okkalı bir özür seni abad ederdi, bu kadar zaman kaybetmeden Saray’a konardın… Bu kadar insanın ahını almaz, hayallerini yıkmaz üstelik çok önceden hayal ettiğin konumlara ulaşabilirdin…

Daha değişik biçimde de seslenebilirim, şöyle:

–Değer miydi be birader? Değer miydi be teğmenim?!.

Son olarak; Türk milletinden ve kahraman Çiğiltepelerden özür dileyerek ilan ediyorum:

–Teğmen Çiğiltepe yazımı siliyorum. Çelebi ismi geçen tüm yazılarımı yok sayıyorum. Mehmet Ali Çelebi ismi, geçmişimde, bugünümde ve geleceğimde artık yok hükmündedir… Yaşayan mevtalarla hiçbir ilişkim kalmamıştır…