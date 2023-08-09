Define arayan 2 kişi, suçüstü yakalandı
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Define arayan 2 kişi, suçüstü yakalandı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde ormanda define kazısı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde devriye görevi sırasında Hırka Mahallesi’ndeki ormanda kazı yapan 2 kişiyi fark etti. Şüphelilerin izinsiz define kazısı yaptıkları belirlendi. Suçüstü yakalanan şüpheliler A.T.B. ve M.T. gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olay yerinde, 1 dedektör, 1 çekiç ve 1 murç ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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