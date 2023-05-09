DEAŞ’lı terörist, Balıkesir’de sahte kimlikle yakalandı
Haberler Gündem

DEAŞ’lı terörist, Balıkesir’de sahte kimlikle yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda DEAŞ’lı terörist Muhammed Şeyh Suud, sahte kimlikle yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’nin Rakka bölgesinde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterip, eğitim alan Muhammed Şeyh Suud’un ‘Abdalla El Müslüm’ ismini kullanarak, yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçtiğini tespit etti. Hareket geçen jandarma, sahte kimlik kullanan DAEŞ’lı teröristi Bandırma’da yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Suud, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İstanbul’da bir kadın vahşice öldürüldü

İstanbul’da bir kadın vahşice öldürüldü

İpsala Gümrük Kapısı’nda 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı’nda 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

DEAŞ’lı terörist, Balıkesir’de sahte kimlikle yakalandı
Gündem