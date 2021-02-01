DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova’da yakalandı
Haberler Gündem

DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova’da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü DEAŞ’ın Türkiye suikastçısının Yalova’da yakalanarak, tutuklandığını açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ’a yönelik Yalova’da önemli bir operasyon yapıldığını belirterek, “DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet terör, istihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

Vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

“Atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız”

“Atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız”

Ceza Hukukçusu Sınar: WhatsApp’ı silerek mahremiyetini sağlayamazsınız

Ceza Hukukçusu Sınar: WhatsApp’ı silerek mahremiyetini sağlayamazsınız

DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı Yalova’da yakalandı
Gündem