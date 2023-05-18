Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü
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Davutoğlu, Sinan Oğan ile görüştü

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü.

Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya geldi.

Görüşme, dün CHP’de yapılan 6’lı masa toplantısının ardından gerçekleşti. Görüşmede sadece Davutoğlu ve Oğan’ın bulunduğu belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. (DHA)

 

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