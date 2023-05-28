Davutoğlu: Sayın Şeker’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte İstanbul Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Davutoğlu, “Bugün gelen bazı haberler gerçekten hepimizi üzdü. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’e yönelik olarak söz konusu olan darp ve saldırı herkes tarafından kınanmalı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın seçim sürecini takip etme ve burada bir usulsüzlük varsa, usulsüzlükle ilgili görüş beyan etme ve yetkili ise müdahale etme hakkı vardır. O bakımdan sayın Şeker’e yönelik olarak Şanlıurfa’da gerçekleşen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Türkiye’de kazanan ve kaybeden kim olursa olsun kazananın demokrasi olması lazım. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli” dedi.

Millet İttifakı’nda yer alan Gelecek Partisi’nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile birlikte oyunu kullanmak için Eyüpsultan Göktürk’te bulunan Nejat Sabuncu İlkokulu’na geldi. Davutoğlu eşi ile birlikte 2249 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından, okulun bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP MİLLETVEKİLİ ŞEKERE YÖNELİK SALDIRIYI KINADI

Şanlıurfa’da bir sandıktaki usulsüz işleme itiraz eden CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’e yönelik gerçekleşen saldırıyı kınayan Davutoğlu, şunları söyledi:

“Her şeyden önce bir kez daha ülkemiz için demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İlk kez tecrübe ediyoruz ikinci turu. Tabii halkımızın bütün Türkiye sathında siyasi iradesini yansıtmak üzere barışçıl bir ortamda sandığa gitmesi demokrasimizin olgunluğunu gösteriyor. İlk turda bu anlamda bizi rahatsız eden bir gelişme olmamıştı. Herhangi bir gerilim, herhangi olumsuzluk. Ancak bugün gelen bazı haberler gerçekten hepimizi üzdü. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’e yönelik olarak söz konusu olan darp ve saldırı herkes tarafından kınanmalı. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bütün vatandaşlarımızın seçim sürecini takip etme ve burada bir usulsüzlük varsa, usulsüzlükle ilgili görüş beyan etme ve yetkili ise müdahale etme hakkı vardır. O bakımdan sayın Şeker’e yönelik olarak Şanlıurfa’da gerçeklesen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

“HİÇBİR ŞEKİLDE SANDIKLARA GÖLGE DÜŞMEMELİ”

Bize de farklı yerlerden bazı raporlar geliyor. Bazı yerlerde toplu oy kullanımına dönük olarak halkımıza baskı yapıldığı yönünde. Bu tür uygulamaların Yüksek Seçim Kurulu tarafından ciddiyetle ele alınması gerekir. Türkiye’de kazanan ve kaybeden kim olursa olsun kazanan demokrasi olması lazım. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli. Halkımız siyasi iradesini yansıtmalı. Bu bakımdan ikinci tur seçimlerinin hiçbir gerilime yol açmadan tamamlanması en büyük dileğimiz. Tabii hepimizin arzusu, bu seçimlerin Türkiye’de yeni bir başlangıcın, yeni bir siyasi kültürün oluşmasına zemin teşkil etmesi. Tekrar hayırlı olsun diliyorum.

“ALTI LİDER ARASINDA SÜREKLİ TEMAS VAR, GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ ANDA BİR ARAYA GELECEĞİZ”

Buradan ben de oyumu kullandıktan sonra Ankara’ya intikal edeceğim. Ankara’da genel merkezimizde takip edeceğiz. Tabii altı lider arasında sürekli bir temas var. Gerekli görüldüğü anda bir araya geleceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, açıklamasının ardından Ankara’ya doğru yola çıktı. (ANKA)