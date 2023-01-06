Davutoğlu: Milletin kaderinde Altılı Masa olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Dudullu-Bostancı Metrosu açılış töreninde; “Senaryolar ürettiler. Altılı masa çökecek, bugün çökecek, yarın çökecek. İşte dün gösterdik ki sizin senaryolarda ne yazarsa yazsın, milletin kaderinde Altılı Masa olacak ve olmaya devam edecek” dedi.

İBB tarafından yapılan Bostancı-Dudullu Metrosu bugün törenle hizmete girdi. Açılış törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da katıldı. Davutoğlu, özetle şunları söyledi:

“İstanbul’a hizmet etmek sadece bir millete hizmet etmek, sadece İstanbul’a hizmet etmek değildir. İstanbul’a hizmet etmek insanlığa hizmet etmektir. Çünkü, şehirler vardır. Tarihi öneme sahip; şehirler vardır bugün önemlidir ama tarihleri zayıftır. Bazı şehirler vardır ki şehirlerin tacıdır, İstanbul gibi. Hakkını vermek zorundayız. Geçmişine hürmet etmek, geleceğini insanlık onuruna yaraşır bir şehir olarak inşa etmek zorundayız. İşte böyle bir çabada Bostancı-Dudullu metrosunun açılışı, sadece bir metro açılışı değildir. Bir zihniyet meselesidir. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu son derece önemli atılımı, yatırımı ve bütün zorluklara rağmen sergilediği dirayeti dolayısıyla teşekkür ediyorum.

“YARGIYI SİYASALLAŞTIRARAK, MİLLETİN İRADESİNE TAHAKKÜM KOYMAK İSTEYENLERİN DİMDİK KARŞISINDAYIZ”

Bundan tam 22 gün önce Saraçhane Meydanı’nda yine değerli genel başkanlarla birlikteydik. Niye birlikteydik? İstanbullular 2019’da iki kez bir irade beyanında bulunmuşlar; bu aziz şehrin mührünü şehremini olarak sayın İmamoğlu’na vermişlerdi. Bu İstanbulluların iradesiydi. Kimse bu iradeyi beğenmiyorum diyemez. Kimse bu iradeyi tanımıyorum diyemez. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara koyarak Saraçhane’de bir ses yükselttik. Dedik ki ‘İstanbullunun iradesinin, milletin iradesinin arkasındayız. Yargıyı siyasallaştırarak, milletin iradesine tahakküm koymak isteyenlerin dimdik karşısındayız. Ne olursa olsun karşısındayız.’

“SİZİN SENARYOLARDA NE YAZARSA YAZSIN, MİLLETİN KADERİNDE ALTILI MASA OLACAK”

Dün değerli genel başkanlarla birlikte 10 saate yakın baş başaydık. Bir oda da ama huzurla, nezaketle, karşılıklı saygıyla ve en önemlisi bu milletin derdiyle halleşerek bir gelecek perspektifi çizmeye çalıştık. Senaryolar ürettiler. Altılı Masa çökecek, bugün çökecek, yarın çökecek. İşte dün gösterdik ki sizin senaryolarda ne yazarsa yazsın, milletin kaderinde Altılı Masa olacak ve olmaya devam edecek.

“ALTILI MASAYLA BİRLİKTE CUMHURİYETİMİZİ, DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

Altılı Masa’yla birlikte Cumhuriyetimizi, demokrasiyle taçlandıracağız. Adaleti, insan hak ve özgürlüklerine dayalı demokrasiyi, insan onuruna yaraşır bir refahı, 85 milyonu eşit kılan bir vatandaşlık anlayışını ve toplumun her kesimine, siyasetin her alanına hakim olacak siyasi ahlakı inşa etmek, tesis etmek üzere yola çıktık ve bu taahhüdümüzü inşallah milletimizin desteğiyle yerine getireceğiz.”

(ANKA)