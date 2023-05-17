Davutoğlu: Deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan yorumlar kabul edilemez
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Davutoğlu: Deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan yorumlar kabul edilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik yorumlara ilişkin bugün Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, şunları kaydetti:

“Seçim sonrasında deprem bölgesinin oy tercihleriyle ilgili yapılan üzücü, çirkin yorumlar asla kabul edilemez. O bölgede yaşayan kardeşlerimizi incitmeye kimsenin hakkı yok. Depremzede kardeşlerimi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Yaraları hep birlikte saracağız.”

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