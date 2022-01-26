Davutoğlu, Babacan’ı ziyaret etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen ziyaret sonrası, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Babacan, görüşmede, Türkiye’nin gündemini değerlendirdiklerini söyleyerek, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili 6 partinin ortak bir iradesi vardı, bununla ilgili kapsamlı çalışmanın da oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini de hep beraber görmüş olduk, bu çalışmaların da üzerinden geçtik. Önümüzdeki süreçte de yine partilerimiz arasındaki hem diyalog, istişare sürecinin hem de iş birliği süreçlerinin hangi yönde ve nasıl gelişebileceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile akşam yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin de, “İstanbul ve Ankara’da merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında çok ciddi bir sürtüşme var. Bundan sadece İstanbul ve Ankara’da yaşayan vatandaşlarımız etkileniyor” diye konuştu.

‘TOPLUM GÜVEN İSTİYOR’

Davutoğlu ise, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, “Parlamenter sistemle ilgili yaptığımız ortak çalışma meyvesini ortaya koydu. Her partinin yaptığı çalışmalar ortak bir zeminde buluşturuldu. Bu güzel bir adımdır. Ancak bunun yanında, topluma güven verecek şekilde bir ortak çalışma zemini oluşması büyük önem taşıyor. Şu anda toplum güven duymak istiyor. İktidara olan güvensizliğini telafi edecek tek şey muhalefetin topluma güven verecek bir psikolojiyi oluşturma sorumluluğudur. Bu görüşme bu bakımdan büyük önem taşıyor. Bundan sonra da devam edecek” ifadesini kullandı. (DHA)