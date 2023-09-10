Davul ve tokmak

Herkesin semtinde yer alan futbol okulları eskiden iki taş konarak oynanan mahalle maç organizasyonlarının daha çağdaş ve profesyonel hali. Bu yapılar artık öyle bir hal aldı ki; futbolumuza altyapıdan oyuncu yetiştirme dersi veren Altınordu’nun şu an en büyük oyuncu kaynağı ülke geneline yayılmış olan futbol okulları. Yani bu yapılar doğru bir organizasyonla altyapılar için gerçek bir yetenek madeni.

Galatasaray ise futbol okulları içinde eğitim kalitesi anlamında her bölgede ciddi fark yaratıyor. Ancak bu fark yaratmanın yanında aksayan, şikayeti artık sesli dile getirilen bazı durumlarda söz konusu. Galatasaray dışında dünyanın her yerinde futbol okulları kulüp altyapı sistemini yürüten akademilere bağlı olarak çalışıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte ise nedense bu tercih edilmiyor! Galatasaray’da futbol okulları A takım Sportif Direktörü Cenk Ergün’e bağlı olarak idare ediliyor.

Cenk Ergün’ü eski tanırım, severim. İyi insan ve örnek bir Galatasaraylıdır. Ancak A takımın transferinden, UEFA, FIFA işlerine kadar birçok mesaisi varken Cenk Ergün altyapı için antrenman sistemi mi belirleyecek, scouting yapısını mı organize edecek? Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü Marco Pezzaiuoli varken futbol okullarının A takım sportif direktörüne bağlı olması kadar mantık dışı bir iş olamaz.

Günün sonunda futbol okullarından çıkan yetenekler gelip Pezzaiuoli’nin sorumluluğu altındaki akademide deneniyor. Tokmak Cenk Ergün’de, davul Pezziuoli’de sistem artık yürümüyor. Basit bir yönetim kurulu kararı ile düzelecek olan bu sistemin sonunda kazanan Galatasaray ve evlatları olacak. Göz ardı edilen futbol okulları sadece para gelsin diye yoklar. Orada Galatasaray sevdalısı binlerce yetenekli evlat var. Öncelik kişilerin mutluluğundan çok evlatların doğru şekilde eğitilmesi ve Galatasaray formasına değer katmalarının sağlanmasıdır.