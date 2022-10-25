Datça’da 64 göçmen kurtarıldı 
Haberler Gündem

Datça’da 64 göçmen kurtarıldı 

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 64 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 09.00 sıralarında, Datça açıklarında göçmen olduğu ihbarı aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, üç ayrı can salı içerisindeki 64 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Öğrencisinin boğazını sıkan öğretmen açığa alındı

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Erzurum’da yüksekten düşen genç kız öldü

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Askere gitmeye hazırlanan genç trafik kazasında yaşamını yitirdi

Datça’da 64 göçmen kurtarıldı 
Gündem