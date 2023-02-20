DASK’a yapılan hasar ihbarı 222 bine yaklaştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kuruma yapılan başvuru sayısının 221 bin 663’e ulaştığını duyurdu.

DASK’tan yapılan açıklamada, kurumun, depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yanında olabilmek için tüm gücüyle çalıştığı belirtildi.

Bugün itibarıyla DASK’a ulaşan hasar ihbarı sayısının 221 bin 663’e ulaştığı bildirilen açıklamada, işlemi tamamlanan başvurulardan ödenen toplam tazminat tutarının 519 milyon 177 bin liraya yükseldiği kaydedildi.