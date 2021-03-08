Darp edilen kadının annesi: Tartışma ‘alkol’den dolayı başladı

Eski eşi tarafından öldüresiye darp edilen Emriye M.’nin (25) annesi Dursune M., kızının eski eşinden ‘çocuğunun yanında alkol içmemesini’ isteyince saldırıya uğradığını açıkladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren kızını ziyaret eden anne Dursune M. burada açıklamalarda bulundu. Olay günü yaşadıklarını anlatan Dursune M., “Karakoldan aradılar bizi karakol vasıtasıyla öğrendik. Emriye’nin eski eşiyle kavga ettiğini, hastanede olduğunu, çocuğun da karakolda olduğunu bize karakoldan memurlar haber verdi. Aslında öyle sadece geçimsizliği vardı, onun yüzünde boşandı kızım. Zaten direkt anlaşmalı olarak boşandı uzatmadan. Onun haricinde bir şey yoktu” dedi.

Çocuğun babasına düşkün olduğu için görüşmesini kendilerinin teşvik ettiğini belirten Dursune M., “Çocuğumuz babasına çok düşkün olduğu için biz zaten kendimiz görüştürüyorduk onunla. Çünkü çocuk çok aşırı düşkündü babasına” diye konuştu.

Kızına yönelik şiddetin daha önce de yaşandığını belirten Dursune M., “Uzaklaştırması olmuştu. Daha önce de biz şikayetçi olmuştuk kendisinden. Emriye’yi darp etmeye yine kalkmıştı. Ondan sonra özür dileyince, olayı kapatmıştık” şeklinde konuştu.

Dün yaşanan olayın sebebini anlatan Dursune M., “Dün de öyle sessiz sakin gelip çocuğu aldı. Gayet her şey yolundaydı. Hiçbir şeyi yoktu. Şüphelendirici bir durumu yoktu. Sadece akşam işte alkollü olup hala elinde alkolle çocuğun yanında olmasından dolayı Emriye sinirlenip ‘neden böyle yaptığını’ sormuş. Kızım ‘Ben sana karışmıyorum, istediğini yapabilirsin ama çocuğun yanında neden yapıyorsun’ dediğinde direkt onunun saldırısına uğradı. Görüntülerde olduğu gibi” ifadelerini kullandı.

Kızının ve torununun sağlık durumundan bahseden ve saldırganın hak ettiği cezasını bulmasını isteyen Dursune M., “Adalete güveniyorum. Bu saatten sonra en ağır cezayı alsın, çıkmasın oradan inşallah. Çıkamasın. Kızımın dururumu iyi. Çok şükür iyiye gidiyor. Dünden daha iyi bugün. Gözünü hala tam açamıyor çünkü ödemleri var. Şişlikleri var. Torunum da iyi. Amcasının çocukları var yanında. Oynuyor onlarla. Şu an o da iyi” açıklamasında bulundu. (İHA)