Damat ve geline düğünde cenaze merasimi şakası

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dünyaevine giren Tuğçe-Barış Uslu çiftine, damadın arkadaşları şaka yaptı. Acı kaybımız yazılı çelenk yaptıran gençlerden biri imam gibi giyindi. Siyah kıyafetler giyip, hüzünlü müzik eşliğinde, damadın fotoğrafıyla düğün salonuna giren arkadaşları ise evlenen çifte ve davetlilere kısa süre şaşkınlık yaşattı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Orman işletme Müdürlüğü’nde çalışan Barış Uslu ile 2,5 yıldır birlikte olduğu Tuğçe Uslu, geçen hafta yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. İlçedeki bir salonda gerçekleştirilen düğünde, gelin ile damat takı sırasındayken, hoparlörden önce hüzünlü bir müzik yankılandı.

Ardından da damadın arkadaşları, üzerinde Acı kaybımız yazılı çelenk ve damadın fotoğrafının olduğu bir çerçeve ile salona girdi. İmam gibi cübbe giyen sağdıç, en önde, siyah kıyafetler giyip güneş gözlüğü takan diğer sağdıçlar da arka arkaya sıralanarak, davetlilerin şaşkın bakışları arasında gelin ve damadın yanına geldi.

İmam gibi giyinen genç eline mikrofonu alarak, cenazedeymiş gibi, damadın sağdıçlarına üç kez, Barış Uslu’yu bekarlığında nasıl bilirdiniz? diye sordu. İyi biliriz yanıtını alınca bu kez üç kez, Altınlarınızı helal ediyor musunuz? diye sordu. Helal ediyoruz yanıtını veren sağdıçlar, çifte mutluluklar dileyip, düğün fotoğrafı çektirdi. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arkadaşlarının şaka yapacağını tahmin ettiğini, fakat cenaze merasimi gibi bir olayla karşılaşacağını düşünemediğini söyleyen Barış Uslu, “Bizim için gerçekten sürpriz ve unutulmaz bir anı oldu. Onlara teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)