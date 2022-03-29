Daha güvenilir protokollere ihtiyaç var!..

Altı muhalefet liderinin ikinci yemekli yuvarlak masa toplantısı 5 saat sürdü. Önceki gece yarısına kadar heyecan içinde ortak açıklamayı bekledik. O kadar beklediğimize değdi mi?.. Metni elimize alıp okuduğumuzda “buna da şükür” dedik!..

Görüşmenin süresi ile yapılan ortak açıklamanın içeriğine bakarsak, belli ki; sonraya bırakılan çetrefilli maddeler var. Toplantıya ev sahipliği yapan Ali Babacan’ın kamuoyuna açıkladığı/açıklamadığı gündem önerileri ile açıklamanın içeriği farklılıklar arz ediyor.

Ortak açıklamanın dişli maddeleri üzerinden şöyle bir geçelim;

-“Geçtiğimiz ay içinde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirdik ve bu bağlamda birlikteliğimizi bozmayı amaçlayan seçim kanunu teklifi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk.

Milletimizin bilmesini isteriz ki, demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız.”

Bu satırları hiç kaleme almasalardı daha iyi olurdu. İşte şimdi saray iktidarının tuzağına düşmüş oldular. “ Bizi bölmeye çalışıyorlar” korkusunu ve “ hatta “bölünebiliriz”i kabul ettikleri algısını kamuoyuna vermiş oldular. Bu satırlarda “aman ha” korkusu var. Kuşkulu kafalardaki soru işaretlerini daha da arttırabilecek satırlar olmuş. Şimdi iktidar yandaşları bunun üzerinde tepinirse şaşırmayın!..

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– “Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma daha grubu oluşturduk. “

5 saatlik çalışmanın en dişe dokunur sonucu bu olmuş. Ancak bunun gayet şeffaf hale getirilmesi lazım. Nasıl çalışacaklarından, çalışma grubunun kimlerden oluşacağına kadar her adım kamuoyu tarafından bilinmeli ve çok yakından ciddiyetle takip edilmeli.

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– “Bugün ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi de değerlendirdik.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber uygulamaya konulan akıldan, bilimden, gerçeklikten ve istişare kültüründen kopuk keyfi politikalar ağır bir hayat pahalılığına, işsizliğe ve yoksulluğa yol açmış, ekonomik kırılganlıklar ciddi biçimde artmıştır.

Bu konularla birlikte derin bir uluslararası krize yol açan Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldık. Rusya Federasyonu’nun uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saldırması ile bölgemizde istikrar ve barış tehdit altına girmiştir. Bu kriz bize akılcı, tutarlı ve ülkemizin orta ve uzun vadeli stratejik menfaatlerini dikkate alan bir dış politikanın önemini bir kere daha göstermiştir.”

Masanın altılı olması siz kandırmasın. İşin gerçeğinde, o masada bir Başbakan, iki Dışişleri Bakanı, bir de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı daha oturuyor. Yani masa çok kalabalık… (Kimlerden bahsettiğimi değerli okurlarımız anladı) Merak ediyorum!.. Yakından tanıdığım İYİ Parti lideri Meral Akşener ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çok nazik insanlardır. Doğaldır ki, açıklamaya yansıyan o satırlar, 5 saatlik toplantıda etraflıca tartışıldı. Acaba, Meral hanımla Kemal bey, Ahmet Davuoğlu ile Ali Babacan’ı incitmeden nasıl bir üslup sergilediler. Çünkü, o krizler bugünün krizleri değil. 20 yıllık AKP iktidarının yanlış politikalarının sonucu. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu’nun yüzleri, ekonomik krizler ile dış politika krizleri konuşulurken hiç mi kızarmadı?.. Davutoğlu ile Babacan, kamuoyunda önünde yapmadıkları öz eleştiriyi o masada yapabildiler mi?..

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Altı muhalefet liderinin ortak açıklamasına bir de kulvar dışı yarışanlar gibi görünenlerin cephesinden bakalım;

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için kulis çalışmalarını köşesinden sürdüren yakın arkadaşı gazeteci Fehmi Koru soluklanmadan hamlesini yaptı. Gece yarısı yayımlanan açıklamadan sonra Fehmi Koru’nun “Altı liderin buluştukları masada bir eksiklik vardı…” başlıklı yazısını dün sabahın erken saatlerinde okuma fırsatı buldum. Fotoğraf süratle istişare edilip harekete geçilmiş demek!.. Koru’nun yazısının bir bölümünde hem iktidar hem de muhalefete eleştiriler var. Koru, lafı getirip taşı gediğine koymaya çalışmış;

“Muhalefet cephesinde adı konulmamış bir sorun ya da altı liderin yer aldığı o masada bir eksiklik var.

O masayı zenginleştirmeleri, uzaktan-yakından bakan seçmene -özellikle de muhafazakar seçmene- ‘‘Hah, şimdi oldu’’ dedirtmenin yolunu bulmaları gerekiyor.

Görünen o ki, muhalefet; başarısını, kendisini seçmene cazip hale getirmede değil, iktidarın hatalarında arıyor. Ekonomi iflas edecek, dış ilişkiler tahammül edilemez boyutlara ulaşacak, toplum ayrıştırılmaya kafa tutacak ve muhalefet bunlardan yararlanarak seçimden muzaffer çıkacak…

Hayal gerçek olabilir, ama ya olmazsa? Ya seçmen kararını yeniden iktidar cephesinden yana kullanırsa?

Görünen köye kılavuz gerekmez; muhalefet cephesinin buluşmaları ardından yayınlanan açıklamaların hedef kitleyi etkilemesi için bir arada bulundukları masanın takviye edilmesi gerekiyor.

Yeni bir yüz mü yoksa tanınmış bir siyasi figür mü, bilemem; ancak eksikliğini hissettiğim, orada bulunması farkındalık yaratabilecek biri olduğuna eminim.

Dün akşam masanın etrafında beş saat geçiren altı lider de benim gördüğüm eksikliğin farkına varmışlar mıdır?

Umarım, varmışlardır.”

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Fehmi Koru’ ya yardımcı olmaya çalışalım!.. Hem de hiç oradan buradan dolaşmadan… Masanın en önemli eksikliği Abdullah Gül mü?..

Dost acı söyler misali, buradan bende, ikinci yuvarlak masa toplantısından sonra okuduğum fotoğrafı açıklamak isterim;

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin hafta sonu Antalya toplantısında, belediye başkanı Muhittin Böcek’in Cumhurbaşkanı adaylarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açılaması ve tüm salonun bunu ayakta alkışlaması ile stratejisini çok önemli bir noktaya götürdü. Bu uğurda yol alınırken hiiç unutulmaması gerekenler var!.. CHP unutsa, asla unutamayacak ve unutturmayacak büyük bir kitle var çünkü… DEVA ve Gelecek partileri masayı 2002 AKP’sine çevirmeye başladı. Bu masadan en yeni AKP’yi formatlamaya çalışıyorlar!..

Haa… Bir de, seçime kadar her şey yolunda gitti diyelim… Seçimden sonra DEVA ve Gelecek’in AKP ile koalisyon yapmayacaklarının garantisi var mı?.. Bunun için de bir protokol düşünülüyor mu?..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.