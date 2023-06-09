Dağdan kopan dev kayalar yola indi, ulaşım durdu

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde yağmur nedeniyle oluşan heyelanda dağdan kopan dev kaya parçaları yola indi. Mengen-Yeniçağa yolunun Yeniçağa istikameti ulaşıma kapandı.

Mengen- Yeniçağa kara yolunun Yumrutaş mevkisinde, bölgede etkili olan yağmurların ardından heyelan oldu. Dağdan kopan toprak ve dev kaya parçaları, beton bariyerleri de parçalayarak yola indi. Bazı kayalar ise bariyerlere çapıp, kaldı. Heyelan nedeniyle kara yolunun Yeniçağa yönü, Mengen ilçesi girişinden itibaren ulaşıma kapatıldı.

Araçlar Gökçesu beldesi güzergahına yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kaya parçalarını kaldırıp yolu açmak için çalışma başlattı. (DHA)