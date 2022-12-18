D vitamini eksikliği erkek cinselliğini nasıl etkiler?

Yapılan çalışmalar D vitamini eksikliğinin doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde erektil sorunlara

yol açtığını göstermektedir…

Sertleşme problemiyle nasıl başa çıkarım?

SORU:

34 yaşındayım. Karaciğer yetmezliğine bağlı D vitamini eksikliği yaşıyorum. Bu sorun yaklaşık 10 yıldır var. Son yıllar­da gittikçe artan bir sertleşme güçlüğü yaşamaya başladım. Bunun D vitamini eksikliğiyle ilgili olabilir mi? B.A./ Sinop

CEVAP:

D vitamini eksikliğinin neden olduğu yorgunluk ve güçsüzlük cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Bu sorun güneş ışınla­rından yeterince faydalanmama, obezite, yeterli ve sağlıklı beslenmeme, karaciğer yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, genetik hastalıklar nedeniyle oluşur. D vitamini eksikliği kişilerde halsizlik yorgunluk, kilo verememe, kas ve eklem ağrıları, terleme, baş ağrısı, tırnaklarda ve saçlarda güçsüzlük, uykunun kalite­siz olması gibi durumlara neden olabilir. Tedavisinde vitamin takviyesi kullanmanın yanı sıra besinlerin D vitamini yönünden zengin olanlarını tüketmek fayda sağla­maktadır. Somon, ton balığı, yeşil yapraklı sebzeler, süt ürünleri ve yumurta tüketimi D vitamini eksikliği tedavisinde önemli rol oynar. Sizin durumunuzda D vitamini eksikliği ortadan kalktığında sertleşme sorununuz da azalacaktır.

Sık ilişkiye rağmen bu dert niye bitmedi?

SORU:

5 yıldır evliyim ve baştan beri erken boşalma sorunum oldu. Bunu hep yoğun iş temposu nedeniyle düzensiz ilişkiye bağladım. Son zamanlara sık sık cinsellik yaşıyorum ama hala erken boşalma sorunu düzelmedi. Başka ne yapabilirim? Ö.S./ Eskişehir

CEVAP:

Sizin de belirttiğiniz gibi erken boşalma sorununun en önemli nedenlerinde biri düzensiz ve aralıklı ilişkidir. Ancak bu tek neden değildir. Erkeğin doğasındaki hızlı boşalma güdüsü ergenlikten itibaren uzun yıllar süren mastürbasyon tekrarlarlarıyla pekiştirilir. Sizin durumunuzda erken boşal­mayı tetikleyen başka faktörler olabilir, bu nedenle yalnızca ilişki sıklığı yeterli olmaya­caktır. Nefes ve gevşeme egzersizleri, cinsel heyecanı yönetmek için dur-başla tekniğini uygulama, sevişmeyi uzun tutma, rahat ve güvenli bir ortamda sevişmeye başlama gibi bazı küçük değişiklileri deneyebilirsi­niz. Sorunun devam etmesi durumunda bir uzmanda destek almanız uygun olur.

Cinsel hayatımız eskisi gibi olur mu?

SORU:

44 yaşındayım, eşim 40. 3 yıldır tüp bebek tedavisi görüyoruz, bir türlü olmadı. Bu sürede çok yıprandık. Yalnızca üreme amaçlı takvime bağlı bir cinsel yaşam nedeniyle cinsel hayatımız bitti. Ne yapabiliriz? M.F./İstanbul

CEVAP:

Tüp bebek yapmak isteyen çiftlerin cinsel hayatı, aşılama günü, yumurtanın çatla­ma günü, yalnızca belirli günlerde seks yapma gibi doğal olmayan takvime bağlı bir cinselliğe dönüşüyor. Bu da haz almak için yaşanması gereken cinselliği mekanik bir eyleme dönüştürdüğü için zamanla cinsellikten soğuma, eşe karşı ilgisizlik olabiliyor. Böyle bir durumda öncelikle çocuksuz bir hayatı kabullenmelisiniz. Bu döngüden cinselliğe evliliğiniz başındaki gibi aşamalı olarak başlayarak, yeniden sevgili olup ilişkinize daha fazla erotizm katarak çıkabilirsiniz. Birlikte bir tatile çıkmanız, ikinci bir balayı planlamanız yeni bir başlangıcı kolaylaştırabilir.