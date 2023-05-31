Cumhuriyetin yüzakı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında şampiyonluk ülkenin üstün hizmet madalyalı tek spor kulübü olan Galatasaray’a yakışırdı. Ve bu şampiyonluğun taçlanması da başkent Ankara’ya yakışırdı. Ülke sporunun dünyadaki en büyük markası olan Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu hayırlı ve uğurlu olsun.

Kolay olmadı. Saha içinde ve saha dışında büyük savaş verildi. Dışarıdan saha içerisine sokulan eller, kollar, Sivas’ta başlatılan, “Ofsaytımsı” kodlu yıpratma operasyonu unutulmaz. Ama ne operasyonlar, ne kumpaslar alın terinin karşısında duramadı. Galatasaray rakiplerini küçümsemeden sadece işini yapan hocası Okan Buruk’la, futbolcularının ortaya koyduğu ligin çok üzerinde futbol kalitesiyle, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun ortaya koyduğu akıllı işlerle şampiyonluğu fazlasıyla hak etti.

Ankaragücü, Galatasaray’ın şampiyonluk maçında rakibine nefes aldırmadı. Tolunay Kafkas ve öğrencileri maçın hakkını verdi. Komutan İcardi ve ortağı akıl küpü Kerem yine çok büyük oynadılar.

Ortada bir kupa, bir final varsa ve o masada Galatasaray oturuyorsa rakiplerinin şansı olmuyor. Mayısların sahibi yine gereğini yaptı. Çok yaşa Mustafa Kemal Atatürk! Çok yaşa Türkiye Cumhuriyeti! Çok yaşa Galatasaray! Tebrikler Galatasaray!