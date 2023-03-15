Cumhurbaşkanlığı’ndan ‘seçim’ genelgesi: Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Seçim i ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim i’ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 116’ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçim i ve Cumhurbaşkanlığı seçim inin yenilenmesine ilişkin 10 Mart 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatıldı.

Aynı tarihte Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete’nin ikinci mükerrer sayısında yayımlanan kararıyla, birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçim i ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim i tarihinin oy verme gününün 14 Mayıs 2023 Pazar günü, cumhurbaşkanı seçim inin ikinci oylamaya kalması durumunda 28 Mayıs Pazar günü olarak belirlenmesine karar verildiği anımsatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanlığı Seçim i ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim i’nin Anayasa’nın 79’uncu maddesinde öngörülen ‘ Seçim lerin başlamasından bitimine kadar, seçim in düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ve gereç desteği verilmesi önem arz etmektedir.