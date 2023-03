Cumhurbaşkanlığı’na alınan atlar Meclis gündeminde: Ne kadar ödendi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı’nın Hollanda’dan her biri 70 bin euroya çok sayıda at satın aldığını öne sürdü. Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, “Hollanda’dan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere kaç adet at alınmıştır? Bu atlar için ne kadar ödenmiştir? Bu kadar sıkıntılı bir süreçte bu alımı israf olarak değerlendiriyor musunuz” diye sordu.

Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere Hollanda’dan satın alındığını iddia ettiği atlara ilişkin, Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi. Özel, önergesinde şunları kaydetti:

“HOLLANDA’DAN, HER BİRİ 70 BİN AVROYA DENK GELEN 1 MİLYON 400 BİN TL TUTARINDA ÇOK SAYIDA AT ALINDIĞI İFADE EDİLMEKTEDİR”

“Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Atlı Merasim Birliği’nin görevleri, resmi bayramlar ve devlet törenlerinde atlı tören kıtasını oluşturmak, binicilik müsabakalarında ülkeyi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni temsil etmek, Kara Kuvvetleri’nin at ve binicilikle ilgili kadrolarına personel yetiştirmek, ihtiyaç halinde teşkil edilecek süvari ve atlı birliklere çekirdek kadro oluşturmak olarak tanımlanmaktadır. Birlik bünyesinde 130 at bulunduğu belirtilmektedir.

Cumhurbaşkanı’nın yabancı devlet başkanlarını resmi törenle karşıladığı faaliyete katılan Atlı Tören Kıtası’nda ise 41 at bulunduğu ifade edilmektedir.

Tarafıma ulaşan bilgiye göre; Cumhurbaşkanlığı bünyesine yakın bir geçmişte Hollanda’dan, her biri 70 bin avroya denk gelen 1 milyon 400 bin TL tutarında çok sayıda at alındığı ifade edilmektedir. Bu tutarın Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödendiği belirtilmektedir.

Türkiye’nin çok büyük bir ekonomik kriz içinde bulunduğu, enflasyonun dizginlenemediği, işsizlik oranının düşürülmediği böylesi bir dönemde bu atların nasıl bir ihtiyaçtan alındığı bilinememektedir.”

“HOLLANDA’DAN, CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE KAÇ ADET AT ALINMIŞTIR”

Özgür Özel, Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

“Hollanda’dan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere kaç adet at alınmıştır? Söz konusu atların özelliği nedir? Hangi özellikleri nedeniyle tercih edilmiştir?

Bu atlar ne zaman alınmıştır? Bu atlar teslim alınmış mıdır? Bu atlar ne amaçla kullanılacaktır?

Bu atlar için ne kadar ödenmiştir? Ödenmesi gereken miktarın tamamı ödenmiş midir?

Bu kadar sıkıntılı bir süreçte bu alımı israf olarak değerlendiriyor musunuz?”

