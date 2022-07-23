Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyaevine girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile dünyaevine girdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür- Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin ile İstanbul’da gerçekleşen nikahla dünyaevine girdi. Oktay ve Şahin’in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğanın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı.

Nikah törenine çiftin ailesi ve yakınları da katıldı. (DHA)