Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Yeni Anayasa’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni anayasa çalışmasına hiç şüphesiz Cumhur İttifakı’ndaki ortağımızla beraber öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli’nin bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Elbette böylesine kapsamlı bir çalışma, ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine, olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları, herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep, Iğdır 7’nci Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Kabine Toplantısı sonrası yeni anayasa çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, “Bu anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerinde inşa edilecektir. Değiştirile değiştirile iç bütünlüğünü ve tutarlılığını kaybeden mevcut anayasayı bir kenara bırakıp, yeni sivil bir anayasa üzerinde çalışmak Türkiye’nin önünde 2053’e kadar uzanacak engin ufuklar açacaktır” dedi.

“Bahçeli’nin yeni anayasa açıklamalarını memnuniyetle karşıladık”

Yeni anayasa çalışmasına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile beraber öncülük edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Sayın Bahçeli’nin bu konuda yaptığı olumlu açıklamaları ve çizdiği çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Elbette böylesine kapsamlı bir çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı hale gelecektir. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkıda bulunmak isteyen tüm grupları, herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Bunu da tüm samimiyetimle söylüyorum. Yeni anayasa sürecinin dünyanın ve bölgemizin son yıllarda geçirdiği büyük değişimlerin, ülkemizin önünde açtığı fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştıracak bir yönü olacağına da inanıyorum” açıklamasında bulundu.

“Sorunun değil çözümün parçası olan bir ana muhalefet görmek istiyoruz”

AK Parti’nin tarihi boyunca hep değişime öncülük eden bir anlayışla hareket ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Siyaseti polemik tuzağı olmaktan çıkartıp hizmet yarışı haline dönüştürmekte, ahlaki ve ilkeli temelini güçlendirmekte kararlıyız. Bunun için iktidar kadar muhalefete de sorumluluk düşüyor. Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Hiç değilse bundan sonra karşımızda gerçekten Türkiye’nin partisi gibi davranan, yerli ve milli olabilmeyi başaran, sorunun değil çözümün parçası olan bir ana muhalefet görmeyi ümit ediyoruz.

Demokrasilerde muhalefetin ne kadar önemli olduğunun bilincinde bir parti olarak böyle bir gelişmeden ancak mutluluk duyuyoruz. Bunun bizim değil, milletimizin talebi olduğunu da belirtmek isteriz. Yapılan reformların, demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisi haline dönüşmesini, ülkemizin elde ettiği kazanımların sürekli ileriye taşınmasını da ancak bu şekilde sağlayabiliriz. AK Parti olarak bu doğrultuda bize bir adım gelene beş adım, on adım gitmekte, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için ne gerekiyorsa yapmakta asla tereddüt etmeyiz. Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı büyük fırsatı tarihi bir zafere dönüştürme mücadelemizde yanımızda yer alacak herkese yüreğimizde, kollarımızda, kapımızda açıktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının sonunda kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. (İHA)