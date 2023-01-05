Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘seçim tarihi’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(AK Parti teşkilatına) Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(AK Parti teşkilatına) Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçiminin önemini en iyi siz biliyorsunuz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Zelenskiy ile görüşmem olacak. Putin’le yaptığımız görüşme ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz bunları görüşeceğiz.” diye konuştu.

“Rusya-Türkiye-Suriye olarak bir süreç başlattık.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dışişleri bakanlarımızı bir araya getirecek daha sonra gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz.” ifadesini kullandı.

“Çalışanlarımızın tüm meselelerini çözdük”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taşerondan sözleşmeliye, emeklilikten asgari ücrete çalışanlarımızın tüm meselelerini çözeceğiz dedik, çözdük.” dedi.

“Seçim tarihi geldi çattı, biz hala sandıkta kiminle yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz, önüne aday diye kim ve kimler çıkartılacak hala bilmiyor.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Altılı masa) Kavga, dövüş, kumpas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol çalma her şey var. Sadece vizyon, program, proje yok. Bu arada aday da yok.” diye konuştu.

(AA)