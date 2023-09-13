Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Sakarya Zaferi’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin 102’nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milli mücadelemizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

(DHA)