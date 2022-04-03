Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Aileleri ile İftar programında açıklamalarda bulundu. “Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde getirilen işsizlik sancısıyla kıvranırken, biz istihdamımızla, üretimimiz ve ihracatımızla hedeflerimize adım adım ilerliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, 2023’ten sonra bambaşka bir döneme girecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de düzenlenen Ramazan ayının ilk iftarında şehit aileleri ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, “2020 yılından beri Ramazan aylarını korona virüs salgını gölgesinde biraz daha buruk bir şekilde geçirdik. Artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan def ettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durup, bunu gündemimizden tamamen çıkarmış olmayı hedefliyoruz. Ancak bu yıl ki Ramazan ayını da Karadeniz’in kuzeyinde cereyan eden siyasi ve sosyal etkileri bize kadar ulaşan bir savaş ortamında karşıladık. Her ikisiyle de yakın insani, siyasi, ekonomi ve tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Enerjiden gıdaya kadar pek çok alanda küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını bizimde hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini özellikle diliyoruz. Daha önce Suriye’de gördüğümüz insani trajedilerin bir benzeri şimdi Ukrayna’da yaşanıyor. Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüzün korumanın önemini göstermiştir. Unutulmamalıdır ki, vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz, özgürlüğü olmayanın onurunu kalmaz, onuru kalmayanın da başına her türlü musibet gelir. Dünyanın en köklü devlet geleneğine ve vatan sevgisine sahip en güçlü milli birlik ve beraberliğine sahip millet olarak kendimizi asla bu durumu düşürmedik ve düşürmeyeceğiz” dedi.

“ÜZERİMİZE OYNANAN OYUNLARI BOZDUK”

Son 10 yıldır Türkiye’nin çevresinde farklı senaryolara maruz kaldığını dile getiren Erdoğan, “Rabbime sonsuz şükürler olsun ki milletimizle beraber üzerimize oynanan oyunların hepsini birer birer bozduk. İstiklal ve istikbalimize halel getirmedik. Sokaklarımızı karıştırarak ülkeyi kana ve ateşe boğmak isteyenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Darbelerle milli iradeyi ayaklar altına alıp boynumuzu esaret zinciri geçirmek isteyenlerin hevesini kursaklarında bıraktık. Ekonomimize gözlerini dikenlerle de var gücümüzle mücadele halindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi de başarıyla neticelendirerek, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bu özgüvene milletimizden aldığımız güç ve destekle, şehitler ve gazilerimizin fedakârlığı sayesinde sahibiz” şeklinde konuştu.

“2023’TEN SONRA TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR DÖNEME GİRMİŞ OLACAKTIR”

Bu süreçte çeşitli zorlukların olacağını ifade eden Erdoğan, “Elbette zorluklarımız vardır ama unutmayın imkanlarımız da vardır. Elbette sorularımız vardır ama bizi bekleyen gelecek cevaplarla doludur. Elbette sıkıntılarımız vardır ama unutmayın umudumuz daha büyüktür. Öncelikle sahip olduklarımızı bilmeliyiz. Hamdolsun vatan toprakları üzerindeki bütün vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden emin bir şekilde huzur için hayatlarını sürdürüyor. Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidinin sancısıyla kıvranırken, biz istihdam ve üretimle ihracatla hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz. Hayat pahalılıkla mücadele ederken, asıl önceliği her insanımızın çalışacak işe sahip olmasına veriyoruz. İnşallah 2023’ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunu özellikle de ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakmak olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

(DHA)