Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Altılı Masa’daki depreme ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasına ilişkin, “Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK’da, MKYK’da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz.” dedi.

Erdoğan, İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan ayrılmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili aralarında bir karar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Dedik ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK’da, MKYK’da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur, ‘Oturdular, konuştular ve dağıldılar.’ demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu.” (AA)