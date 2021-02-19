Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘aile’ uyarısı: Çok büyük operasyon çekiyorlar

AKP kadın kolları kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Televizyonu ile filmi ile müziği, dizisi ile ve interneti ile daha nice mecralarıyla ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine katıldı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Kendi partilerindeki kadınlara yönelik istismar, taciz tecavüz olaylarını görmezden gelenlerin istismar siyasetinin sonu gelmiştir.

* Gönlünü almadığımız tek bir hanım kardeşimizi bırakmayacağız. Kale içeriden fethedilir. Onların gönlünü kazanırsak diğer aile fertlerini kendi saflarımıza çekmiş oluruz.

* Türkiye için hayati öneme sahip dönüm noktası olan 2023’ü sadece biz değil karşımızdakiler de sabırsızlıkla bekliyor.

* Erkek ailenin direği ise kadın da temelidir. Batıda ailenin çöküşü, kadının metalaştırılıp bu kutlu vazifeden uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Aynı oyunu bizim de üzerimizde oynamaya çalışıyorlar. Nice mecralar ile ailemize yönelik çok büyük operasyonlar çekiliyor.

* Biz kadınlarımızın siyasetle meşgul olurken aile içindeki görevleri yürütebileceğine yürekten inanıyoruz.

* İş hayatında yükselirken de ailelerine sahip çıkmalarını sürdürebileceklerine inanıyoruz ama bazıları sanki bunların birbirinin alternatifi olduğu gibi gösterme gayreti içinde. Bunlar Türk kadınlarını tanımıyor.

* Eğitim ve kültürle birlikte aileyi de önceliklerimizin en başına yerleştirerek bu hakikatleri cümle aleme göstereceğiz. Gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz.

* Nüfus artış hızı neredeyse yarı yarıya düştü. Nüfusumuz azalmaya dahi başlayabilir. Nüfus avantajımızı sürdürmenin yolu aileye sahip çıkmakla geliyor.

* Fatihler doğuracak, yetiştirecek kızlarımızla, kadınlarımızla, annelerimizle birlikte aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Kadın elinin değdiği, kadın kalbinin adandığı, kadın kararlılığının yöneldiği hiçbir işin başarısız olma şansı yoktur.

(KAYNAK: SOZCU)