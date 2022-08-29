Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’30 Ağustos’ mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, büyük zaferin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, “Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük zaferle birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk milletinin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır” dedi.

‘TÜRKİYE, YENİ DÜNYA SİSTEMİNDE HAK ETTİĞİ YERİ ALMAKTADIR’

Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananların, Büyük Taarruz’a ilham veren iradenin canlı olduğunu tekrar gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm insanlığı derinden sarsan koronavirüs salgınını başarıyla yöneten ülkemiz, küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır. Cumhuriyetimizin 100üncü yaşını kutlayacağımız 2023, inşallah büyük ve güçlü Türkiyenin inşasını müjdelediğimiz yeni bir milat olacaktır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruzun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemali ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyorum. Vatanımız uğruna bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” (DHA)