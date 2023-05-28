Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Aliyev’den tebrik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev , Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.