Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ziyareti için Polonya’ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karayolu ile geçeceği Lviv’e ulaşmak üzere Polonya Rzeszow Havaalanı’na vardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv’e ziyaret düzenliyor. Karayolu ile Lviv’e geçmesi beklenen Erdoğan, Polonya’ya vardı. Polonya Rzeszow Havaalanı’na iniş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Varşova Büyükelçi Cengiz Kamil Fırat karşıladı.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Ziyaretin ana gündem maddeleri

24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile tarihi Potocki Sarayı’nda yapacağı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini tüm yönleriyle değerlendirecek. Erdoğan’ın günübirlik ziyareti sırasında ayrıca, Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla üçlü bir görüşme de gerçekleştirilecek. Üçlü görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin arttırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak. Masaya yatırılacak konulardan biri de Rusya’nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’nde yaşananlar olacak. Rus kuvvetlerinin ele geçirdiği santrale son günlerde füze saldırıları atarken, iki taraf söz konusu saldırılar için birbirlerini suçluyor.

Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres’in üçlü görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

Erdoğan-Zelenskiy son olarak 3 Şubat’ta yüz yüze görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile en son 3 Şubat’ta Kiev’de yüz yüze görüşme gerçekleştirirken, iki lider arasında savaşın başından bu yana birçok kez telefon görüşmesi yapılmıştı. (İHA)