Cumhurbaşkanı Erdoğan üç hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç hükümlünün kalan cezalarının “kocama hali” nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren iskat veya vazife görmekten men etmek suçundan müebbet hapis cezası verilen, 1932 doğumlu Ahmet Çörekçi, 1940 doğumlu Hakkı Kılınç ile 1948 doğumlu İdris Koralp’in cezaları “kocama hali” gerekçesiyle kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 16’ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi. (AA)