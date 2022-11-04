Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin’le hemfikir olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Sayın Putin görüşmemde bana şunu söyledi: ‘Biz ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan, buralara gönderelim.’ Hemfikir olduk ve ‘Bunu da G20’de geniş çaplı görüşelim.’ dedik.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortağı olduğu 19. MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı’nda, katılımcıları selamlarken fuarın ülke, iş dünyası ve katılımcılar için hayırlara vesile olmasını diledi.

İki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO’da bu yıl 24 sektörden 500’ün üzerinde firmanın ürün ve hizmetlerinin sergilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan , dünyanın 125 ülkesinden 100 bini aşkın ziyaretçi ağırlayan ve 5 milyar dolarlık ticaret hacmini hedefleyen fuarın başarılı geçmesini temenni etti.

Fuar kapsamında bu yıl ilk kez D-8 Büyükelçileri Zirvesi’nin gerçekleştirildiğine vurgu yapan Erdoğan , gerek iştirakçiler gerek sergilenen ürünler gerekse etkinlikler bakımından oldukça zengin içeriğe sahip fuarın hedeflerine ulaşacağına inandığını söyledi.

“Milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir”

Dünyanın son 3 yıldır küresel salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle devam eden sancılı bir süreçten geçtiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan , salgın döneminde alınan sert tedbirlerin tedarik zincirleriyle uluslararası ticaretin işleyişinde yol açtığı tahribatın etkilerinin halen hissedildiğini ifade etti. Gelişmiş ülkeler dahil pek çok ülke ekonomisinin son 50-60 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla baş etmeye çalıştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan , bilhassa aşırı artan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının ekonomiler üzerindeki baskısını bir müddet daha sürdüreceğinin anlaşıldığını dile getirdi.

Gıda ve enerji kriziyle birlikte sosyal refah kayıplarını da derinleştiren bu yeni gerçeklik karşısında çoğu ülkenin yalpaladığını ve çaresiz kaldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan , “Krizi herkes çeşitli derecelerde hissetse de yıkıcı sonuçlarını en ağır şekilde yaşayanlar Afrika ve Asya’daki kırılgan devletlerdir. Krizin ekonomik yönü konuşulurken ne yazık ki milyonlarca insanın çektiği sıkıntılar göz ardı edilmektedir. Sahra Afrikası’ndaki kardeşlerimizin zaten çok kötü olan durumları artık katlanılamaz bir hal almıştır. Somali başta olmak üzere Afrika’da bir lokma ekmeğe, bir tas suya ulaşamadığı için can veren her çocuğun, her masumun acısı yüreklerimizi dağlıyor, vicdanlarımızı kanatıyor.” ifadesini kullandı.

“Batılı ülkelerin vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç verici”

Milyonlarca insanı ölümün eşiğine getiren bu trajedilerin sona erdirilmesi noktasında kayda değer hiçbir çaba gösterilmediğinin altını çizen Erdoğan , şöyle konuştu:

“Uluslararası toplumun salgın döneminde ortaya çıkan trajedilerden gereken dersleri çıkarmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Özellikle ağızlarını her açtıklarında dünyanın geri kalanına, insan hakları ve özgürlük dersi veren Batılı kurumların ve ülkelerin bu vahim tablo karşısındaki kayıtsızlığı utanç vericidir. Nitekim dün akşam Sayın Antonio Guterres ile yaptığım konuşmada da dedim ki ‘G20’de bunu gündeme getirelim ve G20 Zirvesi’nde de özellikle dünyada neler yapacağız, Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaşla birlikte özellikle biz gelişmiş ülkelere mi bu tahıllı gübreyi göndereceğiz yoksa az gelişmiş, fakir, garip gureba ülkelere mi göndereceğiz bunun için orada bir adım atalım.’ Kesinlikle az gelişmiş, fakir fukara ülkelere bu desteği verelim. Zira Sayın Putin dün evvelsi günkü görüşmemde bana şunu söyledi: ‘Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere, Cibuti, Somali, Sudan buralara gönderelim.’ Hemfikir olduk ve bunu da dedik G20’de geniş çaplı görüşelim. Mutabık kaldık. Atmamız gereken adım bu. Yapmamız gereken de bu. İnşallah bu ayın 13-14’ünde Bali’de bir araya geleceğiz ve orada da bu görüşmeleri yapacağız.”

Avrupa’yı “bahçe”, dünyanın geri kalanını ise “vahşi otlar” olarak tanımlayan zihniyetin bu şekilde davranmasına şaşırmadığını ancak kabul de etmediğini belirten Erdoğan , şunları kaydetti:

“Bunlar için medeniyet sadece Batı’yı, insan sadece beyaz adamı, hak ve özgürlükler de sadece Avrupalı bireyleri ifade etmektedir. Afrikalı, Asyalı ve Latin Amerikalılar ise ancak ucuz iş gücüyle altınıyla petrolüyle ve diğer tüm doğal kaynaklarıyla bunlara hizmet ettiği ölçüde değerlidir. Şayet böyle bir durum yoksa bu insanlar görkemli Avrupa bahçesini istila eden birer ayrık otundan ibarettir. İnsanı diline, ten rengine, kökenine, ülkesine göre ayıran bu çarpık bakış açısının dünyamızı nasıl bir felakete sürüklediğini yakın geçmişteki acı tecrübelerden gayet iyi biliyoruz. Sömürgeciliği yeni yol ve yöntemlerle devam ettirenlerin krizler karşısında vicdani tavır takınmasını da beklemiyoruz. Bizi asıl üzen, İslam dünyasındaki kardeşlerimizin, en azından bir kısmının mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir. Türkiye pek çok alanda olduğu gibi bu hususta da farkını ortaya koymaktadır ve koyacaktır.” (AA)