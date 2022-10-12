Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’na katılmak üzere özel uçak “TUR” ile saat 08.40’ta Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı.