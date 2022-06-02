Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde yeni uygulamayı duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, ”Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Sevgili gençler, değerli öğretmenlerimiz, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, milletin evine hoşgeldiniz. Biz külliye dediğimizde birileri rahatsız oluyor. Külliyeler asırlardır bu ülkenin bilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermişlerdir. Buradaki kütüphanenin benzeri dünyada yok. Birçok mimar arkadaşımızın katkısıyla yapıldı. İstanbul’daki Rami Kışlası’nı bir kongre merkezi ve kütüphaneye dönüştürüyoruz. Biz ne yapıyorsak çocuklarımız ve gençlerimiz için yapıyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.

Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz diye soruyorlar? Ben de diyorum ki gençlerle yol yürüyor, gençlerle yorulan insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum. Enerjiyi bir yerlere vermem lazım. Nereye veriyoruz? Eserlere tabi ki… Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna, milli iradeye yapılmadı. Gençlerimizin geleceği de karartıldı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte yapılan ayrımcılığa ses çıkarmamıştır. Şimdi özgürlük narası atanlar geçmişte en temel hakların elden alınmasına ses çıkarmadılar. Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin akıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Genç kızlarımızın eğitim hakları baş örtüsü bahanesiyle engellenerek ayrımcılık yapıldı. Bakmayın siz gençlerimizin hayallerini ve umutlarını istismar edenlere… Bunlar görünüşte ‘mış’ gibi yaparlar. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur. Gençler, Adnan Menderes’ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan’dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.

Öğrencilerimize 2003 yılından beri her eğitim öğretim yılı başında ücretsiz olarak ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz. Bu dönem başında yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başladık. Bir yenilik daha yapıyoruz; yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Bu yeni uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmıyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayılarını yıl sonunda 100 milyona çıkarıyoruz. Bir ilki daha gerçekleştirerek tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz.

(İHA)