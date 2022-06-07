Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Beştepe’deki sürpriz görüşmede, Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen yeni harekat, Rusya-Ukrayna savaşı, ekonomideki gelişmeler ve 2023 seçimleri öne çıkan gündem başlıklarıydı. (İHA)

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