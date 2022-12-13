Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Ankara’nın Çankaya ilçesi Beytepedeki evi Devletbey Konağı’nda ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğanı evinin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan’ı yine aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 9 Kasım’da bir araya gelmişti. (DHA)