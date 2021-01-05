Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile evinde görüştü
Haberler Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile evinde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret ederek, 1 saat 10 dakika görüştü.

Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında sürpriz bir görüşme yaşandı. Erdoğan, Bahçeli’yi Beytepe’deki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşılayarak, ziyaretten ötürü teşekkür etti. İki lider daha sonra eve geçerek, yaklaşık 1 saat 10 dakika görüştü.

Görüşmenin ardından evden ayrılan Erdoğan’ı, Bahçeli makam aracına kadar uğurladı. İki lider görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 23 Ekim 2019’da MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti.

 

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Saniyeler içinde alevler arasında kaldılar

Saniyeler içinde alevler arasında kaldılar

Erdoğan: “Milli uzay programımızı yakında açıklayacağız”

Erdoğan: “Milli uzay programımızı yakında açıklayacağız”

HDP’liler ile evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik

HDP’liler ile evlat nöbetindeki aileler arasında gerginlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile evinde görüştü
Gündem