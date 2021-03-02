Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesinden fotoğraflara yer verildi.

(DHA)

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