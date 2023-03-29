Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektriğe ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15; sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi.

Erdoğan , partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg’un fabrikasının açılış töreninde, üretilecek ilk Togg’a talip olduğunu söylediğini anımsatarak, 3 Nisan Pazartesi günü aracını teslim alacağını belirtti.

Gelecek ay Hürjet’ten Anadolu Gemisi’ne kadar pek çok önemli savunma sanayi projesinin sevincini milletle paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan , “Arife günü Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi’ne getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayretiyle, arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla, on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız.” diye konuştu.

Şimdiden iki ayrı müjdeyi milletle paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan , “Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla Türkiye’yi büyütme hedefine katkı veren sanayicileri desteklemek için ne gerekiyorsa yerine getirmeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan , şöyle devam etti:

“Akkuyu’daki nükleer güç santralimize 27 Nisan’da yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız. Hazır müjdelere başlamışken madencilerimize güzel bir haberimiz var; biliyorsunuz kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taşkömürü Kurumuna 1000 yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi arttırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.”

“Bunları anlamak mümkün değil”

Cumhurbaşkanı Erdoğan , diğer alanlarda da gelecek haftalarda atacakları adımlar olduğunu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda seferlerin başlaması heyecanını Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslılarla beraber yaşayacaklarını söyledi. Erdoğan , “Adam Sivaslı ama ‘Sivas’a hızlı trene ne gerek var?’ diyor ve bu adam da işte malum 6’lı masanın içinde… Bir zamanlar 6’lı masanın başında olanlar bununla ilgili ağır ağır laflar ediyorlardı ama şimdi maşallah el ele, kol kola yola devam ediyorlar. Bunları anlamak mümkün değil.” diye konuştu.

Güvenlik korucularına da müjde veren Erdoğan , emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden, önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucusunun da istifade etmesini sağlayacaklarını aktardı.

TBMM’nin de takdiriyle emeklilerin bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkardıklarını hatırlatan Erdoğan , sözlerini şöyle sürdürdü.

“Görüldüğü gibi çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz. Bu ülkede istisnasız her kesimi, refahını arttırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran, herkesi bağrına basan biz olduk. Daha önemlisi biz bu yaklaşımı birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil, doğruluğuna ve hakkaniyetine inandığımız için yaptık. Seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıktıktan sonra da inşallah eser ve hizmet şölenimize, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz.”

“Türkiye Yüzyılı’nın inşasına kimse set vuramayacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan , 2002 seçimlerine “Tek başına iş başına” diyerek girdiklerini ve milletin teveccühüyle iktidara geldiklerini, ilk dönem imtihanını başarıyla verdikten sonra 2007’de “Durmak yok, yola devam” diyerek milletten daha güçlü bir destek aldıklarını söyledi.

2011 seçimlerinde “Türkiye hazır, hedef 2023” sözüyle milletin huzuruna çıktıklarını, iki seçimi birlikte yaşadıkları 2015’te kısa bir anın ardından kasımda tekrar ‘Tek başına, iş başına’ diyerek güven tazelediklerini; Türkiye’nin yeni yönetim sisteminin ilk seçimi olan 2018’te “Vakit Türkiye vakti” diyerek Cumhur İttifakı’nın zaferini ilan ettiklerini anlatan Erdoğan , “İnşallah 14 Mayıs’ta 20 yıllık eser ve hizmetlerimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla kayıpların telafisi ve hayallerin hayata geçirilmesi kararlılığıyla milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz.” dedi.

Seçimler için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime ve usullere göre ilerlediklerini belirten Erdoğan , önceki gün itibarıyla cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu, YSK’nın açıklamasına göre kendisiyle birlikte 4 cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu ifade etti. Erdoğan , “Türk demokrasisinin gücünü ve ulaştığı olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“Biz milletimize, milletimizin basiretine ve ferasetine güveniyoruz.” diyen Erdoğan , şunları kaydetti:

“Aziz milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs’ta da kendisi, ülkesi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda milletin iradesi yine galip gelecek, Türkiye, 20 yıldır aralıksız sürdürdüğü kalkınma ve demokrasi yolculuğunu devam ettirecektir. Allah’ın yardımı, milletimizin takdiriyle, üstadın deyimiyle ‘bu tekerlek tümsekte kalmayacak.’ Türkiye Yüzyılı’nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan, kaostan ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaatleri olmayan 7’li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır.”

(AA)