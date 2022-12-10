Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. Veysel Eren, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör lüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kocaeli Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. Erol Turan, Sabancı Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör lüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı. (AA)